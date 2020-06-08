Motosikletlerin çarpıştığı kazada yaralandı, 2 gün sonra öldü OSMANİYE'de, 2 motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Osman Köse (48) tedavi altına alındığı hastanede, yaşam mücadelesini kaybetti.

OSMANİYE'de, 2 motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Osman Köse (48) tedavi altına alındığı hastanede, yaşam mücadelesini kaybetti.

Alibekirli Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, 6 Haziran günü meydana gelen kazada, İsmail Koyun yönetimindeki 80 GH 389 plakalı motosiklet ile Yalçın Karayılan yönetimindeki 80 GH 217 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücüler Karayılan ve Koyun ile aynı motosiklette olan Osman Köse yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Osman Köse, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: DHA