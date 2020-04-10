Motosikletleri çaldığı anlar kamerada (2) 2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIİzmir'de, bir hafta içerisinde 3 farklı ilçeden 6 motosiklet çalan C.E.Ş. ile ona yardım ettiği ileri sürülen A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI İzmir'de, bir hafta içerisinde 3 farklı ilçeden 6 motosiklet çalan C.E.Ş. ile ona yardım ettiği ileri sürülen A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA