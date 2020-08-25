Motosikletler ile Bosna'dan çıkıp Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde şükür namazı kıldılar Kilometrelerce öteden yola çıkan 3 motor tutkunu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek şükür namazı kıldı.

Kilometrelerce öteden yola çıkan 3 motor tutkunu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek şükür namazı kıldı. Motor tutkunları caminin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğunu görünce çok duygulandıklarını söylediler.

Bosna Hersek'ten yola çıkarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gelerek şükür namazı kılan 3 motorcu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya'yı ibadet açtığı için teşekkür erdi. Açılışı izlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğunu gören Bosnalılar çok duygulandıklarını dile getirdiler.

3 motor tutkunu Pendik'e uğradı

Bosnalı üç gezgin Kenan Karalıc, Zeyd Caylakovıc ve Adnan Alıc Türkiye seyahatleri kapsamında Pendik'e geldi. Belediye Başkanı Ahmet Cin'i ziyaret eden gezginler "İstanbul'a gelir gelmez Ayasofya'da şükür namazı kıldık. Ardından Pendik'e geldik. Burada kendimizi evimizde gibi hissettik" dedi

Belediye binasında 3 gezgini ağırlayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Kardeşlerimiz hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Bosna ve Türk halklarının kardeşliği adına yolculuğa çıkmışlar. Bu yolculukta Edirne'ye uğramışlar. Diğer ülkelerle beraber Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerife geçmişler. Şimdide Pendik'e geldiler. Pendik'te ağırlamaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Yine Bosna'ya döndüklerinde diğer Bosnalı kardeşlerimize selamlarımızı inşallah iletirler" şeklinde konuştu.

Pendik'ten Bursa'ya geçecek, toplamda 5 bin km yapacaklar

Kenan Karalıc Bosna'da İmamlık, Zeyd Caylakovıc Ekonomist ve Adnan Alıc ise Elektrik Mühendisliği yapıyor. Motosikletleriyle gezdikleri yerlerin videolarını youtube'daki kanallarında yayınlayan Bosnalı gezginler, Pendik'in ardından Bursa'ya, oradan da İç Anadolu, Akdeniz ve Ege'yi gezerek Toplamda 5 kilometre yapmayı hedefliyorlar.

Ekonomist Zeyd Caylakovıc, "Türkiye'deki kardeşlerimizi görmek için motosiklet ile yola çıktık. Gece İstanbul'a geldik. Ardından Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi namaz kıldık. Cami açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okurken çok duygulandık. Biz Erdoğan'ı çok seviyoruz. Hatta Bosna'da Sultan Erdoğan diyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA