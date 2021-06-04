KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI
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KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde düzenlenecek Türkiye Süper Enduro Şampiyonası öncesi sporcular gösteri düzenlerken, parkurda havalanan motosikletler ilgiyle izlendi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde düzenlenecek Türkiye Süper Enduro Şampiyonası öncesi sporcular gösteri düzenlerken, parkurda havalanan motosikletler ilgiyle izlendi.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nin ilk yarışı olan Kartepe etabı için Kocaeli'ye gelen sporcular, İzmit Kent Meydanı'nda hazırlanan parkurda gösteri düzenledi. Motosikletleriyle çeşitli akrobatik hareketler yapan sporcular, alanda toplananlar tarafından ilgiyle izlendi. Motosikletlerin parkurda ilerlerken havalanması heyecan yarattı.

Düzenlenen gösteriden önce konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu yarışın ilk etabının Kartepe'de olması bizler için mutluluk verici. Hem sporun yaygınlaştırıldığı hem de turizmin tanıtıldığı ve teşvik edildiği bir organizasyonla karşınızda olacağız. Sporcularımıza kazasız belasız bir yarış diliyorum" dedi.

Sporcular hafta sonu Kartepe Maşukiye Mahallesi'nde bulunan 12 teknik virajlı parkurda mücadele edecek.

KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI
KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI
KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI
KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI
KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI
KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI
KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI
KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI
KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI
KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI
KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI
KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI
KOCAELİ MOTOSİKLETLER HAVALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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