Motosikletler birbirlerine çarptı: 3 yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
06.08.2020 02:53 | Son Güncelleme: 06.08.2020 03:01
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde ismi öğrenilmeyen motosiklet sürücüleri çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İHA