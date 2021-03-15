DENİZLİ Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı
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DENİZLİ Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı

15.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:43

Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltıDENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, jandarma bir ihbar üzerine uyuşturucu ticareti yapacakları iddiasıyla durdurduğu motosikletteki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, jandarma bir ihbar üzerine uyuşturucu ticareti yapacakları iddiasıyla durdurduğu motosikletteki 2 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanacaklarını anlayan şüphelilerin yol kenarına attıkları 200 gram uyuşturucu madde metamfetemine ise el konuldu.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde Honaz- Karakurt, kara yolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Takibe aldıkları şüpheli, Can Ş. (36) ve Ercan H.?ye (41) ait motosikleti Jandarma ekipleri kontrol noktasında durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, içinde 200 gram uyuşturucu madde metamfetamin bulunan poşeti yol kenarındaki boş araziye attı.

Jandarma ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alınırken; yol kenarına attıkları uyuşturucu maddeye ise el konuldu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DENİZLİ Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı
DENİZLİ Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı
DENİZLİ Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı
DENİZLİ Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı
DENİZLİ Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı
DENİZLİ Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı
DENİZLİ Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı
DENİZLİ Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı
DENİZLİ Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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