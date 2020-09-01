Motosikletle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Motosikletle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk

Antalya'da motosiklet üzerinde bulunan yaşı küçük 2 gencin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Sürücünün arkasındaki kız, kendini çekenleri görünce ayrıca poz verdi. Çevredeki sürücüler, gençlerin yaptığı tehlikeli yolculuğa ve küçük yaşlarına tepki gösterdi.

Motosikletle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk
01.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:21

Antalya'da motosiklet üzerinde 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı. Görüntülerde, yaşları küçük ikiliden arkada oturan kızın demirlerden destek aldığı, sürücünün ise tek teker üzerinde giderken sol ayağını kaldırdığı anlar yer aldı.

Antalya'da motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde seyir halindeyken, arkasında oturan kız ise geri doğru giderek, demirlerden destek aldı.

UTANMADAN KENDİLERİNİ ÇEKENLERE POZ VERDİLER

Genç kız, bu sırada kendilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişiye poz verdi. Sürücü ise tek tekerde kullandığı motosiklette, sol ayağını kaldırarak, bir süre yola devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, motosikletteki yaşı küçük 2 kişiye tepki gösterdi.

Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fatih Dönmez Mansur Yavaş Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Emrah Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Eylül Adana İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Motosikletle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 15:21:26. #1.14#
title