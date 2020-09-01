Motosikletle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk Antalya'da motosiklet üzerinde bulunan yaşı küçük 2 gencin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Sürücünün arkasındaki kız, kendini çekenleri görünce ayrıca poz verdi. Çevredeki sürücüler, gençlerin yaptığı tehlikeli yolculuğa ve küçük yaşlarına tepki gösterdi.

Antalya'da motosiklet üzerinde 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı. Görüntülerde, yaşları küçük ikiliden arkada oturan kızın demirlerden destek aldığı, sürücünün ise tek teker üzerinde giderken sol ayağını kaldırdığı anlar yer aldı. Antalya'da motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde seyir halindeyken, arkasında oturan kız ise geri doğru giderek, demirlerden destek aldı. UTANMADAN KENDİLERİNİ ÇEKENLERE POZ VERDİLER Genç kız, bu sırada kendilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişiye poz verdi. Sürücü ise tek tekerde kullandığı motosiklette, sol ayağını kaldırarak, bir süre yola devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, motosikletteki yaşı küçük 2 kişiye tepki gösterdi. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kaynak: DHA