Motosikletle Tehlikeli Yolculuk

SİVAS'ta karayolunda motosikletin üzerine yüzüstü uzanarak motosiklet kullanan kasksız sürücü, tehlikeye davetiye çıkardı.

Sivas- Kangal karayolunda kask takmadan üzerine uzandığı motosikletle seyahat eden 20'li yaşlardaki genci gören diğer araçtakiler, hemen cep telefonlarına sarıldı. Tehlikeye davetiye çıkaran sürücü, uzun süre yolda bu şekilde ilerledi. Motosikletli, bir süre sonra gözden kayboldu. - Sivas