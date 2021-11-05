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Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kastamonu D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-İstanbul karayolu Tosya D-100 karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Süleyman Öcalan idaresindeki 34 RU 5092 plakalı Citroen marka otomobil, karşıya geçmek isteyen Nazmi Akman (77) yönetimindeki 37 DU 831 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Nazmi Akman savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Süleyman Öcalan, "Ben sol şeritten doğru gidiyordum. Büyük ihtimalle abimiz tali yoldan çıkıp karşıya geçecekti. Ben abiyi gördükten sonra kornaya basmaya başladım, beni duymadı, görmedi. Ben frene bastım ama duramadım" dedi. Kaza ile ilgili savcılık soruşturma başlattı. - KASTAMONU

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

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