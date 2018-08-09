Motosikletle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Gaziantep İslahiye ilçesinde ana yolda dönmek isteği esnada hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Serinler Mahallesi'nde Suriyeli sığınmacıların konakladığı 1 nolu kampın önünde yaşandı. Dönüş yapmak isteyen C.K. yönetimindeki 27 SU 663 plakalı hafif ticari araç, kamp önünde dönmek istediği esnada aynı istikamette seyir halinde olan R.E. yönetimindeki 27 SS 254 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü R.E. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - GAZİANTEP