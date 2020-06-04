Motosikletle domuza çarpan vatandaş hayatını kaybetti
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Motosikletle domuza çarpan vatandaş hayatını kaybetti

Motosikletle domuza çarpan vatandaş hayatını kaybetti Orhangazi-İznik karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi.

04.06.2020 02:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 02:51

Motosikletle domuza çarpan vatandaş hayatını kaybetti

BURSA - Orhangazi-İznik karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi. Kaza gece yarısı Orhangazi İznik karayolunda Keramet ile Boyalıca mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru seyreden 45 yaşındaki İbrahim Kurhan, yola aniden çıkan yaban domuzuna çarptı. Devrilen motosikletten düşen Kurhan, yol kenarında bulunan arsada ki zeytin ağacına çarparak yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler kaza yerine ambulans ve jandarma ekiplerini sevk etti. Sağlık ekipleri Kurhan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Orhangazi İznik karayolunda trafik akışı kontrollü olarak verilmeye başladı.

Kaza yerinde Cumhuriyet Savcısı inceleme yaptı.

Motosikletle domuza çarpan vatandaş hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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