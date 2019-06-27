Motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde motosikletle çarpışan otomobil olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Adana Konya Karayolu üzeri Gazinolar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, kavşakta 42 ESK 73 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrasında otomobil hızla olay yerinden kaçtı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü karayolu üzerine savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yerde yatan motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, kazayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünü Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

Kaynak: İHA