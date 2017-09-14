Motosikletle Atm 'Ye Girdi

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, bir bankanın ATM'sine girdi. Kazanın ardından sürücü ve yanındaki arkadaşı olay yerinden kaçtı.



Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi bilinmeyen motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu yol kenarında bulunan ATM'nin içersine girdi. Kaza sonucu sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. 18 yaşından küçük oldukları için panikleyen motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi kaçarak olay yerinden uzaklaştı.



Kaza ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA