Motosikletle Afrika turuna çıkan akademisyen Özbay, diğer kadınları cesaretlendirmek istiyor

Akademisyen Asil Özbay, diğer kadınları da cesaretlendirmek için motosikletiyle çıktığı Afrika turuna Doğu Afrika ülkesi Kenya'da başladı.

Akademisyen Asil Özbay, diğer kadınları da cesaretlendirmek için motosikletiyle çıktığı Afrika turuna Doğu Afrika ülkesi Kenya'da başladı.

Motosiklet turuyla ilgili AA muhabirine konuşan Özbay, Kenyalıların çok barışçıl ve mutlu olduğunu belirtti.

Birçok Kenyalı arkadaşı bulunduğunu dile getiren Özbay, Afrika'daki farklı kültür ve hayatları incelemek istediğini söyledi.

Özbay, bir kadın olarak diğer kadınları cesaretlendirmek istediğine dikkati çekerek, "Afrika'nın dünya medyasında farklı tanıtıldığını düşünüyorum ve tarafsız olarak kıtanın farkı özelliklerini tanıtmak istiyorum." dedi.

Özbay, yaklaşık 30 bin kilometre yol katedeceği, 6 ay sürmesini planladığı Afrika serüvenine Kenya'dan başlayarak Etiyopya, Tanzanya, Uganda, Ruanda, Zambiya gibi özellikle Sahra Altı ülkeleri kapsayacak şekilde devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andrew Wasike Shimanyula