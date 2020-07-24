Motosikletle 2 bin 300 rakımda zipline yaparak kanatlandı Erzurum'da bir macera sever Palandöken Dağı 2 bin 300 rakımda motosikletiyle zipline yaptı.

Erzurum'da bir macera sever Palandöken Dağı 2 bin 300 rakımda motosikletiyle zipline yaptı.

Erzurum'da yaşayan Ahmet Keleşoğlu isimli macera sever Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş.'nin katkılarıyla motosikletiyle zipline yaptı. Profesyonel ekiplerce alınan önlemlerin ardından motosikletini ve kendini zipline hattına bağlayan Keleşoğlu korkusuzca Palandöken Dağında ki bir tepeden diğerine ilerledi.

Görenlerin şaşkınlıkla izlediği bu anlar yaklaşık 1 saat sürdü. Özel kıyafetlerle zipline hattına çıkan Keleşoğlu'nun korkusuzca yaptığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi. Keleşoğlu'nun 1 kilometrelik zipline hattını başarıyla tamamlamasının ardından izleyen herkes rahat bir nefes aldı.

Öte yandan Türkiye'de motosiklet ile zipline 2.side Erzurum'da yapılmış oldu. Daha önce ilk motosikletli zipline Erzurum'un Kapıkaya Mahallesinde yine bir macera sever yapmıştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA