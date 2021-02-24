Motosikletiyle yaptığı kazada yaralanan annesini bırakıp olay yerinden uzaklaştı
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Motosikletiyle yaptığı kazada yaralanan annesini bırakıp olay yerinden uzaklaştı

24.02.2021 09:00 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:05
Motosikletiyle yaptığı kazada yaralanan annesini bırakıp olay yerinden uzaklaştı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Meydana gelen kazada, sürücü ile motosiklette bulunan annesi yaralandı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, kazada yaralanan annesini olay yerinde bırakarak kaçtığı ileri sürüldü. 

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İzmir - Ankara E-96 Karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, şehirler arası yolda devrildi. Meydana gelen kazada,  motosiklet sürücüsü ile  annesi Emine Ü. (45) yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Emine Ü., sağlık ekipleri tarafından önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı daha sonra da kaburgalarında kırıklar oluştuğu için  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Emine Ü.'nün tedavisi sürerken, kazanın ardından annesini bırakarak kayıplara karışan sürücünün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. 

 

 


- Turgutlu
Motosikletiyle yaptığı kazada yaralanan annesini bırakıp olay yerinden uzaklaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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