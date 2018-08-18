Motosikletiyle Sulama Kanalına Düşen Kişi Öldü
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde motosikletiyle sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde motosikletiyle sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yasin Satı'nın (19) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu Sahrince Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına düştü.
Kanalda boğulan Satı'nın cesedini gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce kanaldan çıkarılan ceset, Akçakale Devlet Hastanesi morguna, ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.