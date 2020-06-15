Motosikletiyle köy girişindeki kum yığına çarpıp, öldü AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde, koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine giriş ve çıkışların sınırlandırılması amacıyla yola dökülen kuma çarpan motosiklet sürücüsü Ali Çelenk yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde, koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine giriş ve çıkışların sınırlandırılması amacıyla yola dökülen kuma çarpan motosiklet sürücüsü Ali Çelenk yaşamını yitirdi.

Kaza, Şuhut'a bağlı Mahmut köyü girişinde meydana geldi. 4 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 13 Haziran'da giriş ve çıkışın sınırlandırıldığı köyün giriş noktasına araç geçişini engellemek amacıyla kum döküldü. Bugün sabaha karşı 03 AAV 823 plakalı motosikletiyle ilerleyen Ali Çelenk, yoldaki kum yığınını fark etmedi. Kumun üzerinden havalanan motosiklet ve Ali Çelenk asfalt zemine çarptı. Ali Çelenk yerde hareketsiz kalırken, kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri Ali Çelenk'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Çelenk'in cenazesi yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.

Kaynak: DHA