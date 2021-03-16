Motosikletiyle köpeğe çarpmamak için kaza yapan genç, hayatını kaybetti
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Motosikletiyle köpeğe çarpmamak için kaza yapan genç, hayatını kaybetti

16.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:39
Motosikletiyle köpeğe çarpmamak için kaza yapan genç, hayatını kaybetti

AYDIN'IN Sultanhisar ilçesinde, aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hakimiyetini kaybettiği motosikletinden düşüp, ağır yaralanan Birkan Hızal, 27 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AYDIN'IN Sultanhisar ilçesinde, aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hakimiyetini kaybettiği motosikletinden düşüp, ağır yaralanan Birkan Hızal, 27 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi'nde, çiftçilik yapan Birkan Hızal (30), geçen 17 Şubat'ta Yağdere Mahallesi'nde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için 09 Z 1081 plakalı motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, kasksız olduğu öğrenilen Hızal düşüp, başını yere çarptı. Ağır yaralanan Hızal, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 27 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybeden Hızal'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.


- Aydın
Motosikletiyle köpeğe çarpmamak için kaza yapan genç, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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