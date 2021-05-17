MOTOSİKLETİYLE KÖPEĞE ÇARPIP YARALANDI, 19 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MOTOSİKLETİYLE KÖPEĞE ÇARPIP YARALANDI, 19 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, motosikletle seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpan Ramazan Bekçi (28), yola savruldu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, motosikletle seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpan Ramazan Bekçi (28), yola savruldu. Kazada ağır yaralanan Bekçi, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 27 Nisan günü saat 08.30 sıralarında, Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Bekçi, kullandığı 07 HVL 52 plakalı motosikletle aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletten yola fırlayan kasksız Ramazan Bekçi, yolda sürüklenip başını çarparak, ağır yaralandı. Ramazan Bekçi için çevredekiler, sağlık ekibi çağırdı. Kaza yerine gelen ekipler, Bekçi'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye götürdü. Ramazan Bekçi tedaviye alınırken, çarptığı köpek ise kaza yerinde bulunamadı.

19 GÜN DAYANABİLDİ

Ağır yaralı Ramazan Bekçi, 19 günlük yoğun bakım sürecinin ardından bu sabah doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER Burcu MUTLU ALANYA (Antalya), (DHA)-

MOTOSİKLETİYLE KÖPEĞE ÇARPIP YARALANDI, 19 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
MOTOSİKLETİYLE KÖPEĞE ÇARPIP YARALANDI, 19 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
MOTOSİKLETİYLE KÖPEĞE ÇARPIP YARALANDI, 19 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
MOTOSİKLETİYLE KÖPEĞE ÇARPIP YARALANDI, 19 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Abdullah Gül Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MOTOSİKLETİYLE KÖPEĞE ÇARPIP YARALANDI, 19 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 10:52:14. #1.13#

title