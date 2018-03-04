Motosikletiyle Konvoya El Sallarken Elektrik Direğine Çaptı

Kilis'te, Mehmetçiğe destek için gelenlere motosikletiyle seyir halinde iken elektrik direğine çarparak ağır yaralandı.

İddiaya göre, Çevreyolu üzerinde seyir eden E.A. yönetimindeki 79 EH 939 plakalı motosikletiyle seyir ederken, karşı yönden giden Mehmetçiğe destek konvoyuna el sallarken, direksiyon hakimiyetini kaybederek, elektrik direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü E.A. ağır yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sev edildi. E.A. olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KİLİS