Motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı
Siirt'te motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı.
Siirt'te motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Algül'ün (24) kullandığı 56 AAD 214 plakalı motosiklet, Siirt-Kurtalan kara yolundaki Bölge Trafik Müdürlüğü kavşağında devrildi.
Kazada ağır yaralanan Algül, 112 Acil Servis ekibince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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