MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPAN LİSELİ YARALANDI - Haberler
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MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPAN LİSELİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da lise son sınıf öğrencisi Fatih Kerem Ö. (17) motosikletiyle geçirdiği kazada yaralandı.

Burdur'da lise son sınıf öğrencisi Fatih Kerem Ö. (17) motosikletiyle geçirdiği kazada yaralandı.

Dün saat 18.30'da Bozkurt Mahallesi Toki Konutları Kavşağı'nda meydana gelen kazada Fatih Kerem Ö. yönetimindeki 10 ABD 125 plakalı motosiklet, Süleyman B. (29) yönetimindeki 15 EG 076 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan Fatih Kerem Ö., çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar ise yoldan kaldırıldı.

MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPAN LİSELİ YARALANDI

MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPAN LİSELİ YARALANDI

MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPAN LİSELİ YARALANDI

MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPAN LİSELİ YARALANDI
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Haber: MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPAN LİSELİ YARALANDI - Haberler
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