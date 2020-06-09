Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi (2)
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Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi (2)

KAZA ANI KAMERADAKahramanmaraş'ta polis memuru Aydın Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi (2)
09.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:29

KAZA ANI KAMERADA

Kahramanmaraş'ta polis memuru Aydın Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammed Mustafa Gökpur otomobiliyle sola dönerken Aydın Yılmaz motosikletiyle çarpıyor. Çarpışmanın şiddetiyle Aydın Yılmaz ile motosikletinin parçaları yola savruluyor.

CENAZESİ HATAYA GÖNDERİLDİBu arada polis memuru Aydın Yılmaz için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morgunun önünde tören düzenlendi. Törene; İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Çeribaş, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile emniyet mensupları katıldı. Meslektaşları tarafından morgdan alınan Aydın Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze nakil aracına konuldu. Törene katılanlar maske takıp sosyal mesafeye dikkat ederken, törene 2 çocuğuyla katılan Esra Yılmaz güçlükle ayakta durabildi.

İmamın dua edip helallik istemesinin ardından polis memuru Aydın Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesine gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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