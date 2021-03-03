Motosikletiyle geçerken, babasını yerde yaralı gördü
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Motosikletiyle geçerken, babasını yerde yaralı gördü

03.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:19
Motosikletiyle geçerken, babasını yerde yaralı gördü

BURSA'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarpan Göner Sarklı (85) yaralandı.

BURSA'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarpan Göner Sarklı (85) yaralandı. Motosikletiyle işe gitmek için aynı yolu kullanan oğlu ise, babasını yaralı halde yerde görünce şok yaşadı.   

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Haşimişcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Göner Sarklı'ya, Maşallah Ö. (45) idaresindeki 26 E7196 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanıp, yere düşen yaşlı adama, bölgede bulunan polis ekipleri ve sürücüler yardım etti. Bu sırada işe gitmek için olay yerinden motosikletiyle geçen Sarklı'nın oğlu, babasının yaralı halde yerde yattığını görünce şok yaşadı. Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Maşallah Ö. gözaltına alındı.

Motosikletiyle geçerken, babasını yerde yaralı gördü
Motosikletiyle geçerken, babasını yerde yaralı gördü
Motosikletiyle geçerken, babasını yerde yaralı gördü
Motosikletiyle geçerken, babasını yerde yaralı gördü
Motosikletiyle geçerken, babasını yerde yaralı gördü
Motosikletiyle geçerken, babasını yerde yaralı gördü
Motosikletiyle geçerken, babasını yerde yaralı gördü
Motosikletiyle geçerken, babasını yerde yaralı gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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