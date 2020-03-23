Motosikletiyle evde yalnız kalan hasta ve yaşlılara iyilik dağıtıyor
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İzmir, Buca, Güncel

Motosikletiyle evde yalnız kalan hasta ve yaşlılara iyilik dağıtıyor

İzmir'de yaşayan Erhan Önel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile hastalarla engellilerin alışverişini motosikletiyle yapıp, maske ve eldiven gibi koruyucu önlemler aldıktan sonra adreslere teslim ediyor.

23.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:14
Motosikletiyle evde yalnız kalan hasta ve yaşlılara iyilik dağıtıyor

İzmir'de yaşayan Erhan Önel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile hastalarla engellilerin alışverişini motosikletiyle yapıp, maske ve eldiven gibi koruyucu önlemler aldıktan sonra adreslere teslim ediyor.

Buca ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki sunucu Erhan Önel, 10 gün önce anne ve babasına yaptığı ziyaret sırasında, aynı apartmanda yalnız yaşayanların isteği üzerine onların da alışverişini yaptı.

Uzmanların yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşlıların evlerinden çıkmamasını önermesinin ardından motosikletiyle onların gıda ve eczane alışverişlerini yapma kararı alan Önel, bunu sosyal medya hesabı aracılığıyla duyurdu.

Önel'in çağrısı kısa sürede yanıt buldu. Bir hafta önce motosikletiyle Karabağlar ve Buca ilçesinde evlerinde yalnız yaşayan vatandaşların alışverişlerini yapmaya başlayan Önen, kısa sürede 17 aileye ulaştı.

Kişilerin sosyal medya hesabına cep telefonlarını yazmalarının ardından önce onlarla iletişime geçen Önel, maske ve eldivenlerini takarak motosikletiyle onların evlerine gidiyor.

Önel, 65 yaş üstü, hasta veya engellilerin hazırladığı ihtiyaç listesini alarak alışverişlerini yapıyor.

Aldığı ürünleri kapıdan sahiplerine teslim eden Önel, tüm gününü marketlerde geçiyor.

Erhan Önel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada binlerce insanın yaşamını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs pandemisinin kendisini çok üzdüğünü belirtti.

Uzmanların uyarıları üzerine kendisinin de bir süre evde kaldığını belirten Önel, "O süre boyunca evlerinden çıkamayan yaşlı insanları düşünmeye başladım. Devletimizin kurumları mutlaka onlara ulaşır ama ben de onlar için bir şeyler yapmak istediğim için böyle çalışmaya başladım." dedi.

Önel, yardım ettiği insanların mutluluğunu görünce kendisini iyi hissettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki yaşlı insanlara ilgi gösterilmemesi beni üzdü. Ben bu süreçte tüm gençlere, yaşlılara destek olmalarını öneriyorum. Bizim örf ve adetimizde zaten bu var. Her evdeki amcayı bizim babamız, teyzeyi bizim annemiz olarak görüyorum. Sağlık çalışanlarımız insanlarımızı bu salgından kurtarmak için gece gündüz çalışıyor. Ben de bu şekilde insanlara destek veriyorum. Bu çalışmamı sürekli hale getirmek istiyorum. Bu zor günlerde toplum olarak karınca kararınca bir şeyler yapmalıyız."

"Allah ondan razı olsun"

Önel'in gıda alışverişini yaptığı 82 yaşındaki Yalçın Akkaya ise koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkmadığını ifade etti.

Sosyal medyadan Önel'in paylaşımını gördüğünü anlatan Akkaya, "Erhan Bey'e ihtiyacım olan gıda maddelerini bildirdim. Sağ olsun alışverişimi yaptı. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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