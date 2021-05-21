Motosikletiyle düştüğü sulama kanalında boğuldu

MERSİN'de motosikletiyle sulama kanalına düşen Aykut Alkan (53), boğuldu.

MERSİN'de motosikletiyle sulama kanalına düşen Aykut Alkan (53), boğuldu.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün gece Aykut Alkan yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanlına düştü. Alkan boğulurken, suda sürüklenen cansız bedeni, 3 kilometre uzaklıkta bulundu.Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Aykut Alkan'ın cansız bedeni, otopsi için morga gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan