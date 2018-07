Motosikletiyle 3 kıtada 20 ülke gezen Asil Özbay, yol deneyimlerini anlattı

Samsun'da sürücülere yol deneyimlerini anlatan Asil Özbay:

"Her yola çıktığımda ben bugün düşeceğim ne giyebilirim diye düşünüyorum"

SAMSUN - Motosikleti ile 3 kıtada yaklaşık 20 ülkeyi gezen Asil Özbay, "Motorcu Dostu Trafik" projesi kapsamında "Yol Hikayeleri" söyleşisi ile deneyimlerini sürücülere anlatıyor.

"Motorcu Dostu Trafik" projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamda başlattığı Asil Özbay'la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerinin üçüncüsünü Samsun'da düzenledi. Aytemiz, trafikte karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Motorcu Dostu Trafik"in Türkiye'yi kapsayan gezici etkinliklerine İstanbul ve Ankara'nın ardından Samsun ile devam etti. Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında; motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikayelerini ve güvenli sürüşün önemini anlattı. Akademisyen kimliğinin yanı sıra 16 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği yaklaşık 20 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri 3'üncü kez Samsun'da motosiklet severler ve binek araç sürücüleri ile paylaştı.

"Trafik problemi evrensel bir sorun"

Motosikletin hayatının çok büyük bir parçası olduğunu belirten Asil Özbay, "Yurt dışı ve yurt içinde uzun rotalar yaptım. Artık Türkiye trafiği için elimi taşın altına koymak istediğime karar verdim. Yollarımız Aytemiz'le kesişti. Projeyi anlatıyorum. Motosiklet kullanıcıları ile bir araya gelip mevcut sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. Gittikçe büyüyen bir proje. Trafik problemi evrensel bir sorun. Motosiklet kullanıcısı olarak dünyanın neresine giderseniz gidin zorluk yaşıyorsunuz. Türkiye biraz daha zor süreçler geçiriyor. İlk kez bir firma arkamızda oldu bu şansı iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer başaramazsak 'motorcular birşeyler yapıyor ama sonuç alınamıyor' gibi bir imaj oluşacak. Bunun için hep beraber elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Devletimizde destek oluyor. Fırsatı bulmuşken değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

"Bizi hayatta tutan şey eğitim"

Seyahat süresince motor arızalarına karşı basit çözümler ürettiğini belirten Özbay, "Erkek motosiklet kullanıcısı hangi zorlukları yaşıyorsa, problemlerin üstesinden nasıl geliyorsa; bende o şekilde arızaların veya problemlerin üstesinden geliyorum. Bir problemle karşılaştığınızda ona göre çözüm üretiyorsunuz. Ama mutlaka önlem alınması gerekiyor. Her yola çıktığımda ben bu gün düşeceğim ne giyebilirim diye düşünüyorum. Bu gün bir kaza yapma olasılığım var nasıl korunabilirim. Bunu düşünerek yola çıkıyorum. Ekipman kullanmak bizi hayatta tutmuyor. Sadece düştüğümüzde daha az hasar alıyoruz. O bizim hayatımızı kurtarmıyor. Bizi hayatta tutan şey eğitim. İnsanlar motosiklete verdiği parayla önce bir eğitim alsın. Bu eğitim sürücü kurslarından değil mesleği motosiklet eğitmeni olan kişilerden alınmalı" şeklinde konuştu.

"Her yıl farklı kültürleri tanımak için seyahat yapıyorum"

Bundan sonraki yurt dışı gezi hedefinin İran olduğunu belirten Özbay, "İran'a gidiyorum. Karadeniz üzerinden 25 günlük bir rota. Her sene farklı kültürleri tanımak ve insanlarla paylaşmak için yaptığım bir yolculuk var. Ondan sonra Akdeniz üzerinden Ege Marmara'ya doğru devam edeceğim. Motosikletle 3 farklı kıtada yaklaşık 20 ülke gezdim" dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitimler düzenleyerek maksimum kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen "Motorcu Dostu Trafik" projesi, Asil Özbay'ın sunumuyla gerçekleşecek "Yol Hikayeleri" gezici etkinlikleri Temmuz ayında birinci etap kapsamında Samsun'un ardından Giresun, Trabzon ve Erzincan'da motosiklet severlerle buluşmaya devam edecek. Atakum Belediyesi Alanlı Piknik ve Mesire Alanı'nda yapılan söyleşiye motosiklet sürücüleri katıldı.