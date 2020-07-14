Motosikletiyle 12 il ve 23 ilçe gezip, çocukluk hayalini gerçekleştirdi GÜMÜŞHANE'de, akaryakıt firmasında çalışan 2 çocuk babası Osman Yaşar Maraba (45), motosikletiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ndeki 12 il ve 23 ilçeyi gezerek, çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

GÜMÜŞHANE'de, akaryakıt firmasında çalışan 2 çocuk babası Osman Yaşar Maraba (45), motosikletiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ndeki 12 il ve 23 ilçeyi gezerek, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Son durak Hakkari'ye ulaşan Maraba, kent girişindeki Depin mevkisinde gece kamp kurdu.

Gümüşhane'de oturan Osman Yaşar Maraba, bir akaryakıt firmasında çalışıyor. Çocukluğunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni motosikletle gezmeyi hayal eden Maraba, bu hayalini gerçekleştirmek için motosikletiyle çıktığı turda 12 il ve 23 ilçeyi gezdi. 18 günde 10 bin kilometre yol kat eden Maraba Malatya'dan başladığı turunda Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Van ve Şırnak'ı gezdi, son durağı ise Hakkari oldu. Motosiklet tutkunu Maraba, seyyar ev olarak kullandığı motosikletiyle, geldiği Hakkari'nin Depin mevkisine kurduğu çadırda bir gece konakladı.

'HAKKARİ'Yİ HERKES GELİP GÖRMELİ'Gümüşhaneli Maraba, artık Hakkari'nin terörle anılmasını istemediğini belirterek, "Herkesin buralara gelip bu güzel doğayı görmesi gerekiyor. Ben çocukken, tek hayalim Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illeri motosikletle gezmekti. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. İnsanları çok misafirperver ve cana yakınlar. Dışarıdan geldiğimi öğrendiklerinde evlerine davet ediyorlar. Ama ben çekingen olduğum için gidemedim. Hakkari terörle anıldığı gibi değil, herkesin gelip görmesi gerekiyor" dedi.'BU GEZİ, TERÖRÜN YOK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Motosiklet tutkunu Maraba'yı karşılayan Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er ise, "İnsanların hala Doğu ve Güneydoğu bölgesine terörün kol gezdiğini düşünüyor. Ancak Osman Bey Gümüşhane'den doğu bölgesini özellikle Hakkari'mizi dolaşması terörün gerçekten bu bölgeden yok olduğunu, bittiğini, birlik ve beraberliğin adına bu seyahatin gerçekleştirdiğini söyledi. Ben de kendilerine yapmış olduğu bu güzel anlamlı etkinliği için yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA