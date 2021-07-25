Motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı

Motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı.

Kaza, Pamukova ilçesi D-650 karayolu Bilecik girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan dönen Adem Ç. (65) idaresindeki 11 ABA 003 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Adem Ç., asfalt zemine düşerek yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı
Motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı
Motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Böyle acıya yürek dayanmaz! Tek yumurta ikizinin öldüğünü öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Böyle acıya yürek dayanmaz! Tek yumurta ikizinin öldüğünü öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Bülent Serttaş Erkan Petekkaya
Spor Muslera Burak Elmas Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 20:40:19. #1.14#

title