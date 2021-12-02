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Motosikletinin çalındığını 8 gün sonra fark etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosikletinin çalındığını 8 gün sonra fark etti

Manisa'nın Gördes ilçesinde 24 Kasım tarihinde motosikletini bıraktığı yerde bulamayan genç, motosikletinin çalındığından emin olduktan sonra bugün jandarmaya müracaat ederek şikayetçi oldu.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde 24 Kasım tarihinde motosikletini bıraktığı yerde bulamayan genç, motosikletinin çalındığından emin olduktan sonra bugün jandarmaya müracaat ederek şikayetçi oldu.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde 24 Kasım'da gerçekleşen olayda E.Y. (27) isimli genç gece vakti yol kenarında anahtarı üzerinde bir şekilde bıraktığı tescilsiz motosikletini sabah yerinde bulamayınca yakınlarından birinin aldığını düşündü. Motosikletinden 8 gün boyunca haber alamayan genç, motosikletinin çalındığından emin olunca Güneşli Jandarma Karakol Komutanlığına giderek şikayetçi oldu. Jandarma tarafından sadece şase numaralı faturalı motosikletin kamera ve PTS kayıtlarına dair araştırmalara başlandı. Yapılan araştırmalarda hırsızlık olaylarında bağlantılı olduğu tespit edilen 43 ABC 523 plakalı araç sahibi A.A.(47) isimli kadının şüpheli olarak kimlik ve adres tespiti yapılırken, Gördes Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen talimatla soruşturma işlemlerine başlandığı öğrenildi. - MANİSA

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