Motosikletini çalan şüpheliye saldırmak istedi, bekçiler engelledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Motosikletini çalan şüpheliye saldırmak istedi, bekçiler engelledi

20.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:55
Motosikletini çalan şüpheliye saldırmak istedi, bekçiler engelledi

BURSA İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri, motosiklet hırsızını suçüstü yakaladı.

BURSA İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri, motosiklet hırsızını suçüstü yakaladı. Motosiklet sahibinin, şüpheliye saldırı girişimi de bekçiler tarafından engellendi.

Hırsızlık girişimi, dün gece İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi 1. Lale Sokak'ta yaşandı. Savaş B., motosikletini park edip evine girdi. Bir süre sonra ise, devriye gezen gece bekçileri, motosikletin bir şüpheli tarafından götürüldüğünü fark etti. Şüpheli, yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı. Plakadan ulaşılan motosiklet sahibi Savaş B. de bekçilerin yanına geldi. Motosikleti teslim alan Savaş B., Muhammet A. olduğu belirlenen şüpheliye saldırmak istedi. Savaş B., bekçiler tarafından engellendi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardında şüpheli gözaltına alındı.

 

Görüntü dökümü-----------------Şüphelide detaylar-Motosiklet sahibinden detaylar-Olay yeri ve motosikletten detaylar

-Saldırı girişiminin engellenmesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),


Motosikletini çalan şüpheliye saldırmak istedi, bekçiler engelledi
Motosikletini çalan şüpheliye saldırmak istedi, bekçiler engelledi
Motosikletini çalan şüpheliye saldırmak istedi, bekçiler engelledi
Motosikletini çalan şüpheliye saldırmak istedi, bekçiler engelledi
Motosikletini çalan şüpheliye saldırmak istedi, bekçiler engelledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Türkan Şoray Jason Statham
Spor Bülent Uygun Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Motosikletini çalan şüpheliye saldırmak istedi, bekçiler engelledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 12:57:49. #1.15#
title