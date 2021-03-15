Motosikletini alıp geri vermeyen arkadaşını bıçaklayan şahsa 10 yıl hapis cezası
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Motosikletini alıp geri vermeyen arkadaşını bıçaklayan şahsa 10 yıl hapis cezası

15.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:40
Motosikletini alıp geri vermeyen arkadaşını bıçaklayan şahsa 10 yıl hapis cezası

Kayseri'de motosikletini aldıktan sonra geri vermeyen arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de motosikletini aldıktan sonra geri vermeyen arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık N.Ö Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, sanık avukatı mahkemede hazır bulundu. Mahkemede savunmasını yapan sanık N.Ö., "Suçlamayı kabul etmiyorum. Öldürme gibi bir kastım yoktu. Pişmanım. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Müşteki K.K. ise bir önceki duruşmada, tutuklu yargılanan sanık N.Ö.'den şikayetçi olmadığını mahkeme heyetine bildirdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık N.Ö.'ye 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Olay

22 Eylül 2020'de, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesinde gerçekleşen olayda, N.Ö. motosikletini isteyen arkadaşı K.K.'ye motosikletini verdi. Birkaç gün sonra motosikletini geri isteyen N.Ö., K.K.'dan olumsuz cevap aldı. Motosikletini almak üzere K.K.'nın evine giden N.Ö., burada K.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.Ö., yanında bulunan bıçak ile K.K.'yi 5 farklı yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. K.K. ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan N.Ö., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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