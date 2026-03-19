Motosikletin yayayı havaya uçurduğu an kameraya yansıdı: 2 yaralı

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın motosikletin çarpması ile havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen Zakır M. (21) idaresindeki 70 ADA 277 plakalı motosiklet, marketten çıktıktan sonra yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Hüseyin Can E.'ye (23) çarptı. Kazada yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Zakır M. ile yaya Hüseyin Can E., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, yayanın koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada motosikletin çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

