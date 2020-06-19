Motosikletin yaya geçidinde çarptığı köpek öldü, sürücü yaralandı
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Motosikletin yaya geçidinde çarptığı köpek öldü, sürücü yaralandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yaya geçidinden geçen köpeğe motosiklet çarptı.

Motosikletin yaya geçidinde çarptığı köpek öldü, sürücü yaralandı
19.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:39

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yaya geçidinden geçen köpeğe motosiklet çarptı. Sürücü Salih Tuncer yaralanırken, köpeğin ise öldüğü bildirildi. 

Gazipaşa ilçesinde, dün saat 23.30 sıralarında D-400 Karayolu Deniz Kızı Kavşağı'nda,  Anamur istikametinden Alanya istikametine seyreden Salih Tuncer'in kullandığı 07 UY 879 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği anda yaya geçidinden yolun karşısına geçen köpeğe çarparak, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Salih Tuncer, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülürken; köpeğin ise öldüğü belirlendi. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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