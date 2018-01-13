Motosikletin üzerine yattı...Tehlikeli yolculuk kamerada

KİLİS - Kilis'te, modifiye motosikletin üzerine yatan sürücüsü hız limitlerini zorlayarak tehlike saçtı.

Kilis'te, bir çok ölümlü kazalar ile yaralanmalı kazalara neden olan modifiye motosikletlerin büyük bölümü İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyon sonucu yakalanmasına karşın, bazı sürücüler özel dizayn ettikleri motosikletler ile hız sınırlarını zorluyor. Zaman zaman 120-150 kilometre hıza ulaşabilen motosikletlerin sürücüleri seyir halinde iken motosikletlerin üzerlerine yatarak seyir ediyor. Rüzgardan etkilenmemek için dar pantolon giyen motosiklet sürücüleri, ayaklarını motosikletin üzerinde rüzgara karşı daha fazla hız yapmak için çırpmaları dikkat çekiyor.