Motosikletin Tamir Sırasında Alev Alma Anı Güvenlik Kamerasında

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bozulan motosikletin götürüldüğü iş yerinde tamir edilirken alev alması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikleti bozulan bir sürücü, Erbaa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çalışan arkadaşlarının yanına gitti.

Burada arızanın nedenini bulmak isteyen üç arkadaşın, yakıt deposunun bulunduğu yerin kapağını açarak elektrik kablolarını kontrol ettiği sırada motosiklet alev aldı.

Yangın tüpü ile müdahale edilerek söndürülen yangında, motosiklette hasar oluştu.

Yangın anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İş yeri sahibi Hasan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir çalışanının arkadaşının arızalanan motosikletini tamir etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu sırada elektrik aksamından kaynaklı sorun nedeniyle motosikletin alev aldığını anlatan Demir, hemen müdahale ettiklerini ve yaralanma olmadan yangını söndürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA