Motosikletin sepetinden uyuşturucu çıktı

18.10.2019 09:16

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde motosikletin sepetinde 4 kilogram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine H.Ç'nin kullandığı motosikleti durdurdu.

Ekipler, motosikletin sepetinde 4 kilogram esrar ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.

Uyuşturucu ekimi yaptığı iddia edilen şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 986 gram Hint keneviri, 250 gram Hint keneviri tohumu ve 180 kök Hint keneviri ele geçirildi.

H.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA