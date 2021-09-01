Motosikletin paramparça olduğu kazada sürücü yaralandı
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Motosikletin paramparça olduğu kazada sürücü yaralandı

Motosikletin paramparça olduğu kazada sürücü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da meydan gelen trafik kazasında kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü, bariyerlere çarparak durabildi.

Antalya'da meydan gelen trafik kazasında kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada motosiklet paramparça olurken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Kavşağı üst geçidinde gece saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezine doğru ilerlemekte olan 07 CVG 26 plakalı araç sürücüsü Murat G. (38) alkolün de etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası üst geçit üzerinde trafik akışı durdu. Trafik akışının durduğu üst geçitten kısa bir süre sonra ikinci kaza yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Y. bariyerlere çarparak durabildi. Kazada motosiklet paramparça olurken sürücü ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri geldi. İlk kontrolü olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan alkollü araç sürücüsü Murat G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Motosikletin paramparça olduğu kazada sürücü yaralandı
Motosikletin paramparça olduğu kazada sürücü yaralandı
Motosikletin paramparça olduğu kazada sürücü yaralandı
Motosikletin paramparça olduğu kazada sürücü yaralandı
Motosikletin paramparça olduğu kazada sürücü yaralandı
Motosikletin paramparça olduğu kazada sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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