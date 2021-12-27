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Motosikletin otomobile çarptığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosikletin otomobile çarptığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandıMERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

MERSİN (İHA) - Motosikletin otomobile çarptığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı

MERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Tömük Mahallesi, Yukarı Tömük mevkisinde köyler arası bağlantı yolu üzerinde meydana geldi.

Murat H. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, iddiaya göre yol üzerinde 'U dönüşü' yapmaya çalışan Mehmet Ali G. yönetimindeki 33 VEL 88 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Murat H. ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise başından darbe alarak şoka girdi. Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine 112 acil servis ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kaza yerine ulaşan ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Otomobil ve motosikletin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Motosikletin otomobile çarptığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı

Motosikletin otomobile çarptığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı

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