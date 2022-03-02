MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler

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MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde tek şeritli yolda sürücüsünün dönüş yapmak istediği otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde tek şeritli yolda sürücüsünün dönüş yapmak istediği otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Tek şeritli yolda sürücüsünün dönüş yapmak istediği otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne ekipler, müdahale etti. Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kaza, Güncel, Haberler

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