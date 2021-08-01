MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
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MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yola çıkan otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü havaya fırlayarak yola düştü.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yola çıkan otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü havaya fırlayarak yola düştü. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza hafta içerisinde Kırkpınar Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. M.S. idaresindeki motosiklet caddeye giren otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak yola savruldu. Kazayı görenler yardıma koşarken yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S. burada yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin, önünde seyreden kamyonetin yanından geçtiği sırada caddeye çıkmak için manevra yapan otomobile çarpması ve M.S.'nin havalanıp yere düşmesi görüntülerde yer aldı.

M.S.'nin hayati tehlikesi olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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