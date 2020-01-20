Motosikletin metrobüsle çarpışma anı kamerada
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Motosikletin metrobüsle çarpışma anı kamerada

Erhan TEKTEN İSTANBUL DHAMecidiyeköy'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

20.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:35
Motosikletin metrobüsle çarpışma anı kamerada

Erhan TEKTEN İSTANBUL DHA

'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile metrobüsteki 2 yolcu hastaneye kaldırıldı. Kaza anı metrobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolunda ilerleyen metrobüsün karşısında bir anda bir motosikletin çıktığı ve duramayarak metrobüsle çarpıştığı görülüyor. Çarpışan motosiklet ile sürücüsü savrulurken, metrobüsteki yolcuların da birbirlerinin düştüğü kameraya yansıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Motosikletin metrobüsle çarpışma anı kamerada
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