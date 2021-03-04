Motosikletin hafif ticari araca çarpıp, takla attığı anlar kamerada
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Motosikletin hafif ticari araca çarpıp, takla attığı anlar kamerada

04.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:24
Motosikletin hafif ticari araca çarpıp, takla attığı anlar kamerada

İZMİR'in Konak ilçesinde hafif ticari araca çarparak, takla atan motosikletin sürücüsü, bacağından yaralandı, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Konak ilçesinde hafif ticari araca çarparak, takla atan motosikletin sürücüsü, bacağından yaralandı, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Alsancak'tan Halkapınar yönüne giden Alpay T.'nin (22) kullandığı 35 APZ 273 plakalı motosiklet, sağ şeritte ilerlediği sırada, iddiaya göre bir anda önüne çıkan 45 HD 0898 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosikletin sürücüsü Alpay T., yola savruldu. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağ bacağından yaralanan Alpay T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alpay T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Motosikletin hafif ticari araca çarpıp, takla attığı anlar kamerada
Motosikletin hafif ticari araca çarpıp, takla attığı anlar kamerada
Motosikletin hafif ticari araca çarpıp, takla attığı anlar kamerada
Motosikletin hafif ticari araca çarpıp, takla attığı anlar kamerada
Motosikletin hafif ticari araca çarpıp, takla attığı anlar kamerada
Motosikletin hafif ticari araca çarpıp, takla attığı anlar kamerada
Motosikletin hafif ticari araca çarpıp, takla attığı anlar kamerada
Motosikletin hafif ticari araca çarpıp, takla attığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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