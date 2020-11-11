Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan şahsı gören bir vatandaş ise yağmurda ıslanmasın diye dakikalarca yaralının başında şemsiye tuttu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rafet Karacan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes İbrahim A. idaresindeki 41 AFS 963 plakalı motosiklet, iddialara göre yeşil şıkta geçerken bir anda yola atlayan Şefika K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen Şefika K. yaralandı. Kazayı göre çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kazayı gören bir vatandaş ise yerde yatan yaralı yağmurda ıslanmasın diye başında dakikalarca şemsiye tuttu. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şefika K. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı