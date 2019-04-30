Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Samsun'da yolun karşısına geçmekte olan bir kişi seyir halindeki motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette çalışan Ahmet T. 55 LJ 922 plakalı motosikletiyle iş yerine gittiği sırada yolun karşısına geçmekte olan Mevlüt Y.'ye çarptı. Kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan ve başından yaralanan Mevlüt Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ahmet T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA