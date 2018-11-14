Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi Kurtulaş Mahallesi Gaziantep yolunda yaşandı. İddiaya göre, İsmail D.'nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Demir'e çarptı. Ağır yaralanan yaya ilk önce Birecik Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA