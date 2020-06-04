Motosikletin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
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Motosikletin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da kontrolsüz kavşakta motosikletin otomobile çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Motosikletin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
04.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:29

Antalya'da kontrolsüz kavşakta motosikletin otomobile çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi 6565 sokakta meyana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Koray Karataş'ın kullandığı 07 AET 843 plakalı motosiklet kontrolsüz kavşakta seyir halindeki Sevil Parlak'ın kullandığı 07 LDJ 87 plakalı otomobile çarptı.

Motosiklet ve otomobilde büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazada otomobil sürücüsü Sevil parlak yaralandı. 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Parlak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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