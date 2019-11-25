Motosikletin çarptığı Ömer, başka hastaneye sevk edilirken öldü

25.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:53

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yol kenarında oynarken, motosikletin çarptığı Ömer Kavgacı (4), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kavgacı, buradaki ilk müdahale sonrası ambulansla başka hastaneye sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Karaçulha Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Anıl C. (16) yönetimindeki 48 H 6389 plakalı motosiklet, yol kenarında oynayan Ömer Kavgacı'ya çarptı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletin devrilmesiyle yaralanan Anıl C., sağlık görevlilerince ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Ömer Kavgacı ise özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Kavgacı'nın sevkine karar verildi. Ömer Kavgacı, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA