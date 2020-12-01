GAZİANTEP - Motosikletin çarptığı kişi yaralandı
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GAZİANTEP - Motosikletin çarptığı kişi yaralandı

01.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:51

İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı kişi ağır yaralandı.

İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı kişi ağır yaralandı.

T.B'nin (15) kullandığı 27 SP 924 plakalı motosiklet, Hatay Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Abbas El Halil'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Halil, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralı adam, İslahiye'deki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GAZİANTEP - Motosikletin çarptığı kişi yaralandı
GAZİANTEP - Motosikletin çarptığı kişi yaralandı
GAZİANTEP - Motosikletin çarptığı kişi yaralandı
GAZİANTEP - Motosikletin çarptığı kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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